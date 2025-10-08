所属弁護士による流用について説明する神奈川県弁護士会の畑中会長（中央）＝８日、横浜市中区の神奈川県弁護士会館神奈川県弁護士会は８日、弁護士法人「小田原三の丸法律事務所」（小田原市本町１丁目）の代表社員の男性弁護士（８２）が依頼人からの預かり金を不正流用していた、と発表した。流用額は少なくとも約６億円に上るという。同会は７日付で、同法人と男性弁護士に対する懲戒処分のための調査を綱紀委員会に請求。刑