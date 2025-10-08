押収した偽造免許証＝８日、戸部署偽造免許証で金融機関の口座を開設しようとしたなどとして、神奈川、岐阜、富山の３県警合同捜査本部は８日までに、偽造有印公文書行使などの疑いで、職業不詳の男（３６）＝埼玉県蕨市＝、留学生の男（３６）＝東京都北区＝らベトナム国籍の男女計６人を逮捕した。合同捜査本部は両容疑者が指示役となり、集団で偽造免許証を使い口座を開設していたとみて調べている。他に逮捕されたのは、職