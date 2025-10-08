3人組ロックバンド・back numberの楽曲『ブルーアンバー』が、8日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』で、累積再生数1億回を突破。1億回突破は自身通算20作目となります。これまでに、『高嶺の花子さん』や『クリスマスソング』、『水平線』など19作が、累積再生数1億回を突破したback number。2025年4月に配信がスタートした『ブルーアンバー』はドラマの主題歌にも起用され、今回で累積再生数1億57.5万回を記録。自