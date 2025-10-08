Googleは10月8日、ユーザーがオンライン小売業者などの商品を発見し、購入できるショッピングサービス「Google ショッピング」などにて、「バーチャルでお試し」（Try On）機能を日本やカナダ、オーストラリア向けに提供開始しました。今後数週間をかけローンチしていく予定です。欲しい服を着た写真を作れる「バーチャルでお試し」が日本上陸Google ショッピングやGoogle 画像検索などに追加された「バーチャルでお試し」機能は、