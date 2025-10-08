3ボーカルかつ3コーラス、変幻自在な楽曲と時代に寄り添った詞世界で表現を行うDannie Mayが、新曲「ラストパレード」のMVを公開した。「ラストパレード」は、荒廃してしまった街を舞台にした近未来のストーリーを、今の時代にトレースしたDannie May特有の詩世界を持つ楽曲。今作のMVは魂を宿したロボット「BOY-A」がゴミ溜めの工場から、海を目指す物語となっており、新曲「ラストパレード」の世界観がコラージュで表現されてい