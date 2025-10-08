１１日に名古屋・御園座で開幕する「第五十一回吉例顔見世」（２６日千秋楽）で襲名披露公演を行う８代目尾上菊五郎、６代目尾上菊之助が８日、名古屋市の大須商店街などで開催された「お練り」に参加。大須観音では公演の成功を祈願した。「お練り」は午前１１時にスタート。菊五郎、菊之助親子を始め、中村雀右衛門、中村錦之助、坂東彦三郎、中村時蔵、中村萬太郎、中村鷹之資らが人力車に乗り込み、万松寺通りから大須観音