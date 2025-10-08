ミニストップは、消費期限の“偽装”が明らかとなり、すべての店舗で販売を中止していた店内調理のおにぎりなどについて、今月から段階的に販売を再開すると発表しました。コンビニチェーンのミニストップは、店内で作るおにぎりや弁当、惣菜の消費期限のラベルを貼りかえるなど、全国にある25店舗で偽装が発覚。8月からすべての店舗で販売を中止し、厨房にカメラを設置するほか、従業員が相談できる窓口を新設し、内部通報の体制