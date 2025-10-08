鶴岡市によりますと、8日の午後8時45分ごろ、山形県鶴岡市の中心部、鶴岡公園でクマの目撃情報がありました。公園の鳥居付近にいたとの情報もあり、市と警察が注意を呼びかけています。 市によりますと、午後8時45分ごろ、鶴岡公園付近でクマ1頭（体長およそ1メートル）が目撃されました。クマが公園内に向かったとの情報があり、市は鶴岡公園の利用は控えるようにとしたほか、近くの人に家や納屋、車庫などを閉めてクマの