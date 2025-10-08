非常に強い台風２２号の接近に伴い、東京都は８日夜、伊豆諸島の八丈町と青ヶ島、利島、新島、神津島、三宅、御蔵島の６村に災害救助法の適用を決めた。これら７町村には、気象庁が暴風と波浪の特別警報を発表している。都内では、２０２０年１０月の台風１４号で三宅村と御蔵島村に適用して以来５年ぶり。