アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」がパーソナリティーを務めるＭＢＳラジオ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐのＭＢＳヤングタウン」が８日に放送され、メンバーの末澤誠也と佐野晶哉が公然わいせつの疑いで逮捕・送検されたメンバーの草間リチャード敬太をめぐる騒動を謝罪した。冒頭、末澤は「この度はですね、お騒がせしており申し訳ございません」と謝罪。「このＡぇ！ｇｒｏｕｐのＭＢＳヤングタウンは当面４人で継続していくことに