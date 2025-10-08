ドラマ『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の初回OA直前制作発表記者会見が都内にて行われ、ダブル主演の桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）、共演者のファーストサマーウイカ、結木滉星、加藤千尋、松尾諭、山口馬木也が出席。本作の見どころを熱く語った。【写真】結木滉星が落ちるのも頷ける！美しすぎる佐野勇斗本作は、演出を『恋は闇』の小室直子、脚本を『放課後カルテ』のひかわかよが手が