お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコが８日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。スマホの苦手な機能について明かす一幕があった。この日のテーマは「人付き合いから逃げたい女」。ＬＩＮＥ上で相手のコメントに小さな顔文字で返すリアクション機能の話題になると「リアクション機能、ものすごく苦手です…」と、つぶやいた川村。「例えば『ここのお店、どうかな？』みたいに送った時にウ