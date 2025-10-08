日本代表は８日、千葉市内で親善試合パラグアイ戦（１０日・パナスタ）に向けた合宿３日目を行った。今回の活動では主力ボランチのＭＦ遠藤航と守田英正が不参加。特に遠藤は、第２次森保ジャパンのほぼ全ての活動に参加してきた大黒柱だ。今回のメンバーでボランチ候補はＭＦ鎌田大地、ＭＦ佐野海舟、ＭＦ田中碧、ＭＦ藤田譲瑠チマの４人。来年６月に開幕するＷ杯へ向けて、遠藤と守田が不在の状況でもチーム力が変わらないこ