【ニューヨーク共同】8日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比77銭円安ドル高の1ドル＝152円62〜72銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1625〜35ドル、177円54〜64銭。積極財政派の高市早苗氏の自民党総裁就任で市場では日本の財政悪化への警戒感がくすぶり、円を売ってドルを買う動きが優勢となった。