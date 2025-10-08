南海トラフ巨大地震が懸念される地域で、緊急地震速報の発表が最大で20秒程度早くなる可能性があります。気象庁は、南海トラフ周辺の海域で地震や津波の観測を行う、南海トラフ海底地震津波観測網、通称「N-net」のデータを今月15日から緊急地震速報に活用すると発表しました。これにより、四国沖から宮崎県の日向灘にかけての地域で地震が発生した場合に、緊急地震速報の発表が最大で20秒程度早くなることが見込まれるということ