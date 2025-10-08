アサヒグループホールディングスが受けたサイバー攻撃について、国際的なハッカー集団が犯行声明を出していることがわかりました。犯行声明を出したのは、世界中の企業にサイバー攻撃を仕掛けているハッカー集団「Qilin」です。アサヒグループのネットワークに侵入し、会社の内部資料や個人の運転免許証などの情報を盗み取ったと主張しています。アサヒは、身代金要求型ウイルス＝ランサムウエアによるサイバー攻撃を受けて大規模