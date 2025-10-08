８日放送のテレビ朝日系報道番組「報道ステーション」（月〜金曜・午後９時５４分）では、スウェーデン王立科学アカデミーがこの日、２０２５年のノーベル化学賞を北川進・京都大特別教授ら３人に授与すると発表したことを報じた。この日の番組には北川氏が京都から生出演。大越健介キャスターは「北川さんのお名前はこのノーベル化学賞の候補として、この数年、ずっと挙がってきましたけど、今回、それが現実のものになりまし