◆ＹＢＣルヴァン杯準決勝第１戦川崎３―１柏（８日・Ｕ等々力）ホームの川崎が先勝した。前半１０分にＭＦ山本悠樹が右足のミドルシュートで先制すると、同２３分にはＤＦファンウェルメスケルケン際がミドルシュートで２点目。２―１の後半４０分にはＦＷ伊藤達哉が左足で、３点目。優勝した２０１９年以来、６年ぶりの決勝進出へ前進した。山本は試合後、場内のインタビューで「（先制点は）瞬間的に前が空いた。立ち上が