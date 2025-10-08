◆ＹＢＣルヴァン杯準決勝第１戦川崎３―１柏（８日・Ｕ等々力）ホームの川崎が先勝した。前半１０分にＭＦ山本悠樹が先制すると、同２３分にはＤＦファンウェルメスケルケン際が２点目。２―１の後半４０分にはＦＷ伊藤達哉が左足で、３点目を奪った。優勝した２０１９年以来、６年ぶりの決勝進出へ前進した。伊藤は左サイドのＦＷ宮城からパスを受けると、ゴール前で左足を振り、ゴール右に流し込んだ。これで公式戦４戦連