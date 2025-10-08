女優の井上和香が８日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。東京・渋谷の街中で見かけた旧知の有名人に声をかけなかった一幕を振り返った。この日のテーマは「人付き合いから逃げたい女」。街中で知り合いに会った際の対応について聞かれた井上は「極力、気付いてもいかない（話しかけない）んですけど…」と話し出すと「先日、渋谷で若槻さんに、それこそ目の前から歩いてこられて…」と共演