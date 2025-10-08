カシオ計算機は10月8日、アウトドアウオッチ「PRO TREK」シリーズの新製品として、ブランド初となるBluetooth搭載の電波ソーラーモデル「PRW-B1000」を発表した。ブラック系（PRW-B1000-1JF）とブラウン系（PRW-B1000-5JF）の2モデルを用意し、10月10日に発売する。価格は85,250円。PRW-B1000-1JF○世界最大級の垂直岩壁「エル・キャピタン」をイメージ新モデルは、アウトドアの聖地とされる米・ヨセミテ国立公園の「エル・キャピ