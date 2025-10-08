川口オートの１日２開催「川口ダブルヘッダー」は８日、最終日を開催した。ナイトレース優勝戦は６番車の若井友和（５１＝川口）が１着。通算５６回目の優勝を達成した。デビュー初Ｖを狙った運天諒雅は５着だった。試走タイムは３秒３０とトップタイで「タイムも出たし乗りやすかった。タイヤの跳ねもなかった」と愛機の動きは申し分なかった。５０線からまずまずの飛び出しを見せると、先行車をさばき続けて上位へ進出。０ハ