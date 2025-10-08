女子ゴルフの渋野日向子（２６＝サントリー）が、国内ツアー「ＮＯＢＵＴＡグループ・マスターズＧＣレディース」（２３日開幕、兵庫・マスターズＧＣ）に主催者推薦で出場すると、大会事務局が発表した。渋野は今週の「スタンレーレディスホンダ」（１０日開幕、静岡・東名ＣＣ）に参戦した後、来週の「富士通レディース」（１７日開幕、千葉・東急セブンハンドレッドＣ）の出場が決まっており、これで３週連続国内ツアーでプ