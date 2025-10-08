ことしのノーベル化学賞に「多孔性材料」の開発で知られる京都大学副学長の北川進さんが選ばれました。北川進さんは、分子サイズの極めて小さな穴を無数にもつ「多孔性材料」と呼ばれる材料の作製に、世界で初めて成功しました。「多孔性材料」を使えば、複数のガスが混ざった中から、必要なガスだけを取り出したり、貯蔵したりできます。この技術は、天然ガス自動車や燃料電池の電極に応用されていて、世界中で研究が進んでいます