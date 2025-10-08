日本人のノーベル賞受賞は、アメリカ国籍を取得した研究者も含めると去年までに28人と1団体で、今週、生理学・医学賞に坂口志文さんが選ばれたことで29人と1団体となりました。さらに8日、京都大学副学長の北川進さんが選ばれ、30人となりました。化学賞の受賞は、2019年の吉野彰（よしのあきら）さん以来となります。授賞式は、12月にスウェーデンのストックホルムで行われる予定です。