野外音楽フェスなどを手がける株式会社ロッキング・オン・ジャパンが主催・企画制作を担当した新イベント『rockin'star Carnival（ロッキンスター・カーニバル）』が4日、茨城・国営ひたち海浜公園で初開催されました。音楽と花火を融合させた新しいエンターテインメントとして開催された今回のイベント。ステージでパフォーマンスを行ったのは、『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』や『JAPAN JAM』でクロージングDJを務めるDJ和（かず）さ