家族に対して「オレって結構モテるんだぜ」とアピールする夫は少なくない。どうやら妻や子どもの興味を引きたいようだが、中年男性の、しかも家族のモテアピールは正直イタい。頑張りどころはそこではないかもしれない。【マンガ】娘「キモ！」妻「キモ！！」“女性部下からモテる自慢”で興味を引こうとする40代夫に失笑…「オレには大人の男の魅力があるんだ」原案：亀山早苗マンガ：カツヤマケイコ（@keicomix）(文:All About