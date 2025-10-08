福岡東署は8日、福岡市東区松島1丁目42番付近の道路上で7日午後4時30分ごろ、通行中の小学生女児が見知らぬ女から「名前はなんですか」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。女は身長160くらいで20〜30代。黒髪を後ろで一つ結び、赤色カーディガン、黒色ズボン着用。