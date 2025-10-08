佐世保競輪場のF1は最終日。10Rではガールズ決勝が行われ、児玉碧衣（30＝福岡）が勝ち、完全Vを決めた。これで5場所連続の完全Vだ。6番手に位置して機をうかがい、勝負どころで先頭に立った藤田まりあを追った。エンジンが掛かると、外から全く違う脚で突き抜け、3コーナーで先頭。最後は7車身差をつけて完勝した。児玉は「ホッとしています。風が強かったので1車でも前にいたかったが、あの位置に。結構しんどかったですが