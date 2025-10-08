知名町で８日午後、火事があり、住宅と隣接する建物の合わせて2棟が全焼しました。けが人はいませんでした。 沖永良部警察署によりますと、８日午後3時過ぎ、知名町知名で住民から「家が燃えている」との趣旨の119番通報がありました。 火は約2時間半後に消し止められましたが、この火事で、会社経営、福西興さん（78）の鉄筋平屋住宅1棟と、隣接する鉄骨平屋1棟の合わせて約200平方メートルが全焼しました。 福さんは1人