南さつま市加世田の市道で８日昼過ぎ、軽トラックが道路脇の電柱に衝突し、運転していた男性が死亡しました。 南さつま警察署によりますと、８日午後2時前、南さつま市加世田川畑の市道で、「後ろを走っていた軽トラックが電柱にぶつかった」と、女性から110番通報がありました。 軽トラックを運転していたのは、近くに住む無職・泊正宣さん（80）で、同乗者はおらず車は進行方向左脇にある電柱に衝突していました。 泊さんは病