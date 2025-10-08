県内の10代の男性に性的な画像を送らせ金を脅し取った疑いで、大阪府の会社員の男が逮捕されました。 児童ポルノ製造と恐喝の疑いで逮捕されたのは、大阪府摂津市に住む会社員・早崎貴史容疑者（32）です。 県警によりますと、早崎容疑者は去年12月中旬、県内に住む10代の男性に性的な画像を送らせたうえでネット上で拡散すると言って、5000円相当の電子マネーを脅し取った疑いが持たれています。 男性は「SNSを通じて知