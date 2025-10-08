６日、現場で施工にあたる中鉄二十局集団の作業員。（孝感＝新華社記者／肖芸九）【新華社武漢10月8日】中国湖北省で整備が進む「武漢都市圏環状高速道路」で、西部に位置する孝感南区間の建設作業が続いている。中秋節に当たる6日も、建設を請け負う中鉄二十局集団の作業員200人余りが現場に立ち、コンクリート製の箱桁を高架区間に据え付ける作業を進めた。孝感市南部の漢川を通るこの区間は完成後、環状高速道路の漢南長江