ＮＹ時間に入って１５２円台半ばに伸び悩んでいるものの、きょうも為替市場は円安が進行し、ドル円は一時１５３円ちょうどまで上げを加速させていた。ドル円の急速な上げが波及しているのか、全体的に為替市場はドル高が優勢となっていたが、ＮＹ時間に入って戻り売りが出ている状況。 ドル円については、ファンド勢も積極的に買いを入れているほか、ショートカバーや投機筋の買いも観測されている。市場の一部