7人組ガールズグループ・HANAのメジャーデビュー曲『ROSE』が、8日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』で、累積再生数2億回を突破しました。『ROSE』は、週間再生数522.2万回を記録し、9位にランクイン。累積再生数は2億300.4万回となり、自身初の累積再生数2億回を突破した作品となりました。女性アーティストの今年度配信楽曲としては最速での累積再生数2億回突破となります。『ROSE』は、2025/4/2に配信が開始され