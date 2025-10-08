神奈川県小田原市にある法律事務所の代表をつとめる弁護士が、顧客から預かった6億円あまりを不正に流用した疑いがあることがわかりました。神奈川県弁護士会は8日、小田原市にある「小田原三の丸法律事務所」の代表、竹久保好勝弁護士（82）が顧客から預かったカネなどおよそ6億円を不正に流用していた疑いがあると発表しました。この事務所は遺産分割や遺言などに関する相談を中心に受けていて、顧客から預かった遺産などを専用