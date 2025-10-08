ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 台風22号が9日にかけて八丈島に最接近 未曾有の暴風や高波の恐れ 台風 強風 気象庁 時事ニュース 読売新聞オンライン 台風22号が9日にかけて八丈島に最接近 未曾有の暴風や高波の恐れ 2025年10月8日 22時37分 リンクをコピーする 非常に強い台風２２号の接近に伴い、気象庁は８日夕東京・伊豆諸島の八丈町と青ヶ島村に暴風と波浪の特別警報を発表した。同日夜には同諸島の利島、新島、神津島、三宅、御蔵島の各村を追加した。台風２２号は９日朝にかけて八丈島に最接近する見通し。同庁は「経験したことのないような暴風や高波の恐れがある」として最大級の警戒を求めている。同庁によると、東京都で台風に伴う暴風と波浪の特別警報が出されるのは、２０１ 記事を読む おすすめ記事 【天気】台風22号 伊豆諸島で暴風など特別警報発表の可能性 2025年10月8日 12時32分 【台風22号】9日に非常に強い勢力で伊豆諸島に接近する見込み 県内への影響は《新潟》 2025年10月7日 11時53分 【解説】八丈島と青ヶ島に暴風と波浪の特別警報 線状降水帯発生のおそれも 2025年10月8日 19時19分 【台風情報】“非常に強い”台風22号の進路は? 9日明け方から朝にかけて伊豆諸島に最接近か 八丈島と青ヶ島に“特別警報”発表「身の安全の確保を」 2025年10月8日 16時52分 【台風22号】9日に伊豆諸島接近のおそれ 非常に強い勢力を維持 暴風・土砂災害など厳重警戒【雨風シミュレーション】 2025年10月8日 10時35分