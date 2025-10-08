Ａぇ！ｇｒｏｕｐの末澤誠也、佐野晶哉が８日、ＭＢＳラジオ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐのＭＢＳヤングタウン」に出演。番組冒頭で、メンバーの草間リチャード敬太が公然わいせつ容疑で逮捕（釈放）され、活動休止となったことを謝罪した。番組が始まると末澤が「この度はお騒がせしており、申し訳ございません」と謝罪し、佐野も「申し訳ございません」と続いた。末澤は「ＭＢＳヤングタウンは当面、４人で継続することになりました