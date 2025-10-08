伊瀬茉莉也がX（旧Twitter）を更新し、『劇場版 チェンソーマン レゼ編』を鑑賞したことを報告した。公開18日間で観客動員296万人、興行収入45億円を突破するなど、大ヒットを記録している本作。作中で姫野役を演じる伊瀬は、天使の悪魔役の内田真礼とともに劇場を訪れたことを明かし、作品の魅力を熱く語っている。 参考：内田真礼×石川界人の結婚で“人気声優ファミリー”誕生？弟・雄馬「よろしく義兄さん」