FC今治は8日、MF新井光が一人で運転する普通乗用車による物損事故が発生したと発表した。事故が起きたのは同日の13時10分頃で、場所は愛媛県松山市吉藤の路上。新井が運転する乗用車が松山市内に向かっていた際、カーブを曲がり切れず、道路脇の看板のポールにぶつかったという。新井に怪我はなかった。クラブは公式サイトで「ご迷惑をおかけしました皆様に、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「新井 光選手に厳重注意を行う