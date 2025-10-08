紳士服大手のＡＯＫＩは８日、ファッション事業の売上高の７割を占めているビジネスウェアの割合を２０３５年頃に４割に引き下げ、代わりにカジュアルとレディース（女性向け）分野を強化する方針を発表した。ジャケットなどを着ない「仕事服のカジュアル化」が進んでいることに対応する。ＡＯＫＩの２０２４年度のファッション事業は、男性用スーツなどのビジネスの売上高が７割を占め、レディースは２割、Ｔシャツなどのカジ