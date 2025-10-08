歌手で俳優の香取慎吾（４８）が８日、自身の「Ｘ」を更新。氷川きよしからのプレゼントについて明かした。「Ｘ」を更新した香取は、真っ白な腹巻の写真を投稿。「氷川きよしさんにお腹冷やさないようにって腹巻もらった」と明かし「ありがとうｋｉｉちゃん」と感謝を告げた。氷川からのプレゼントにファンからは「心温まるほっこりプレゼント」「めちゃくちゃ渋めの腹巻」「見た瞬間思わず笑っちゃいました」「私も真夏以外愛