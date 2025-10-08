テレビ大阪と日本経済新聞社は８日、大阪・関西万博「フェスティバル・ステーション」でイベント「大阪・関西万博閉幕直前ビジネスフォーラム」を行った。「大阪・関西万博２０２５」の閉幕（１３日）を間近に控えたこの日、同博覧会で発表された最新技術をどのように社会に実装していくのか、吉村洋文大阪府知事や関西経済連合会・松本正義会長らが万博来場者に向けて説明した。同イベントの内容はテレビ大阪で１１月１日午前