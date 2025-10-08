歌手の鈴木愛理とFANTASTICSの八木勇征が10月8日、都内で開催されたドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」記者会見に、かなで（3時のヒロイン）、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）、ミチとともに出席。推しに関する2択の質問に答えた。【写真】笑顔がかわいい主演の鈴木愛理本作は、2023年10月に放送されたドラマ『推しが上司になりまして』のシリーズ第2弾。原作の「推しが突然上司になるラブコメ」「