全日本空輸（ANA）は、台風22号の接近による悪天候が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。10月8日午後5時15分現在、特別対応を実施するのは、10月8日から9日にかけてに八丈島を発着する便と、10月9日に東京/羽田・東京/成田を発着する便。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。