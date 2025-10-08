貸切バス事業者安全性評価認定委員会は、日本バス協会が実施している「貸切バス事業者安全性評価認定制度」に基づき、貸切バス事業者1,974者の安全性を認定した。最高ランクの3つ星は1,032者から1,092者に増加した。2つ星245者から185者、1つ星は747者から697者となった。総認定事業者は1,974者で、9月末現在の全貸切バス事業者数の半数以上が認定を受けている。新たに認定されたのは86者。審査基準を今回から変更し、認定マークも