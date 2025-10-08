人には誰も過去がある。結婚するとき、その「過去」を全部知るのは不可能だし、聞きたいと思う人も思わない人もいる。話さなかった過去が、ある日、問題になったら……。【マンガ】再婚した夫が「何か重大な秘密を隠している」理由は？再婚同士を苦しめるプレッシャーの正体隠しておきたかった過去「今になって、過去が問題化するとは思わなかった」そう言うのはマサコさん（40歳）だ。彼女には「人には隠しておきたい過去」がある