ソニーの新スタンダードスマホ「Xperia 10 VII」をファーストインプレッション！既報通り、ソニーは2日、同社が展開する「Xperia」ブランドにおける新商品として5G対応スタンダードスマートフォン（スマホ）「Xperia 10 VII」を日本市場にて2025年10月9日（木）に発売すると発表しました。日本ではオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）「Xperia 10 VII（型番：XQ-FE44）」のほか、NTTドコモ向け「Xperia 10