ミニストップが店内調理のおにぎりなどの消費期限を偽って販売していた問題で、同社は８日、店内調理のおにぎりや弁当、総菜の販売を１０月から順次再開すると発表した。８月から製造や販売を全店で中止していた。社内調査などで衛生面などの要件を満たした店舗から再開する。同社では、調理後すぐに貼るべき消費期限のラベルを数時間たってから貼ったり、一度陳列した商品にラベルを貼り直したりする不正が全国２５店舗で確認