友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は長年付きあっていた彼氏の浮気について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞付きあって3年の彼氏を怪しんでいためぐみ。その予感は的中。彼は浮気をしていました。このあと、めぐみは彼を許すのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部作画：どんぐりライター Ray WEB編